Parma, non solo Spinazzola dalla Juve: interessano Kastanos e Del Sole

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Parma, tramite il ds Daniele Faggiano, ha incontrato ieri la Juventus nella sua 'sede' milanese di Palazzo Parigi. "S'è trattato di un pourparler", ha detto il dirigente ai nostri microfoni al termine del summit. Intanto Tuttosport in edicola questa mattina scrive che le parti hanno parlato di Leonardo Spinazzola per un possibile approdo in Emilia fino a giugno, ma anche dei giovani Grigoris Kastanos e Ferdinando Del Sole. Il ventenne trequartista cipriota gioca in Serie C con la formazione U23 bianconera mentre il classe '98 napoletano sta trovando poco spazio in Serie B con la maglia del Pescara.