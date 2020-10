Parma, obiettivo salvezza? Cyprien: "A Nizza ho avuto una situazione simile, sono pronto"

Inizia l'avventura con la maglia del Parma per il centrocampista Wylan Cyprien, il quale nella conferenza stampa di presentazione si è soffermato anche sulle aspettative per il campionato: "Obiettivo salvezza? Io sono una persona che tendenzialmente ama le sfide. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una situazione simile e credo di poter stare in un campionato difficile e sono prontissimo a dare il mio contributo alla squadra".

