LIVE TMW - Parma, Cyprien: "Vieira mi ha detto di usare il mio istinto e mostrare cosa so fare"

16.20 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Wylan Cyprien, nuovo centrocampista del Parma, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore crociato. Cyprien è stato uno degli otto colpi messi a segno dal ds Marcello Carli e dal suo vice Alessandro Lucarelli, con una trattativa durata qualche giorno che ha visto il centrocampista francese arrivare in Emilia in prestito con opzione e obbligo di riscatto. A breve tutte le sue parole, che potrete seguire qui grazie al live dell'inviato presente allo Stadio Tardini.

16.37 - Inizia la conferenza con una premessa di Alessandro Lucarelli: "Oggi è il turno di Cyprien e di Mihaila. Cyprien può fare sia il play che la mezzala, è un giocatore che nonostante sia abbastanza giovane ha diversi campionati in Ligue 1 e una bella esperienza. E' pronto e sarà utile dalla prossima partita. Valentin è un attaccante esterno del 2000, rapido e bravo nell'uno contro uno, gli piace giocare a sinistra. Nonostante sia giovane ha un paio di campionati rumeni alle spalle e ci sarà molto utile".

Cosa si aspetta da questa sua avventura?

"Sono molto impaziente di iniziare questa avventura. Ho già iniziato ad allenarmi e sono eccitato all'idea di poter indossare la maglia del Parma".

Puoi fare tutti i ruoli: dove ti piace giocare di più e cosa ti aspetti dalla Serie A?

"Ho iniziato a giocare a centrocampo, prima più indietro e poi più avanti. Il mio desiderio è cercare di fare più gol, ma più che il ruolo mi interessa essere utile alla squadra. Il campionato italiano? Sono cresciuto in una generazione che seguiva la A come grande campionato, voglio partecipare e incontrare grandi squadre".

Anche altre squadre ti hanno cercato?

"Riguardo alle altre squadre ormai la questione non si pone più. Perché Parma? Per scoprire la Serie A attraverso il gioco di una squadra come il Parma".

Hai l'idea di restare a medio lungo termine a Parma?

"Non ho una risposta, se potessi prevedere il futuro vi avrei detto tutto. Andiamo piano piano e poi vedremo".

Il Parma ha la salvezza come obiettivo. La Serie A è dura, siete pronti a questa sfida?

"Io sono una persona che tendenzialmente ama le sfide. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una situazione simile e credo di poter stare in un campionato difficile e sono prontissimo a dare il mio contributo alla squadra".

Vieira ti ha dato consigli?

"Vieira è certamente un giocatore che ha lasciato un'impronta e per forza di cose abbiamo parlato di Italia. Mi ha detto di non riflettere, fare quello che so fare e venire qui a mostrare quello che so fare".

Chiosa di Lucarelli: "Avete visto i ragazzi e hanno i traduttori ma abbiamo iniziato un corso di italiano per i ragazzi per introdurli al meglio nel gruppo. Penso sia importante capire sul campo cosa chiede l'allenatore, pensiamo sia un vantaggio e già oggi hanno fatto la prima lezione".

Per Cyprien, lo scorso anno hai avuto un lungo infortunio. Hai recuperato?

"Ero già pronto prima del lockdown, ero pronto a rientrare. Poi a seguito del problema che conosciamo non ho potuto giocare. Ho fatto tutto quello che dovevo fare per recuperare ed essere in forma, proprio perché sapevo che avevo una grande sfida e una grande squadra che mi aspettava. Solo il campo potrà dire se sono effettivamente pronto, ho fatto tutto il necessario".

Per Cyprien, hai parlato con Liverani? Che ti ha chiesto?

"Mi ha detto di avere fiducia, di pensare positivo ed essere carico per partire".

17.01 - Si chiude qui la conferenza stampa di presentazione di Wylan Cyprien, nuovo centrocampista del Parma.