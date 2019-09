© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la seconda sconfitta di fila e con la classifica che, dopo quattro giornate, comincia a essere indicativa sui valori delle squadre, il Parma è chiamato a mettere da parte gli errori e a reagire, conquistando punti che possano far lavorare con maggiore serenità una squadra agitata negli scorsi giorni dal "caso Karamoh". Messo totalmente alle spalle, come dimostrano i primi minuti stagionali dell'esterno ex Inter contro la Lazio. Ma se alcuni giocatori non sono sembrati in grande condizione, D'Aversa dovrà cercare la soluzione senza ricorrere a molti cambi.

TURNOVER? NO GRAZIE - D'Aversa lo farebbe volentieri, ma in casa Parma, con 16 giocatori di movimento a disposizione, le possibilità sono piuttosto limitate. Cornelius e Sprocati sono opzioni possibili per la sfida al Sassuolo, sicuramente più di Karamoh, mentre di Scozzarella, a centrocampo, andrà verificata più che altro la condizione fisica. In difesa Gagliolo sembra essere l'unica alternativa ai titolari, con Darmian che va verso la terza gara consecutiva dal suo ritorno in Serie A.