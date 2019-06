Parma, parte il mercato: il ritorno di Adorante e le grandi manovre con Giuffredi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Va verso la conclusione una settimana importante per il mercato del Parma: tanti nomi sono infatti vicinissimi a diventare affari fatti. Il club ha spinto sull'acceleratore per arrivare alla conclusione di diverse operazioni: in primis l'arrivo di Camillo Ciano dal Frosinone, con la firma attesa veramente a ore, e per l'attacco definita anche la trattativa con l'Inter per il ritorno di Andrea Adorante, giocatore classe 2000. Lui sembra più un investimento per il futuro, che un rinforzo vero e proprio per il presente, oltre che essere un segnale tangibile degli ottimi rapporti che c'erano e che continua a esserci tra le due società.

Infine, gli ottimi uffici con l'agente Giuffredi porteranno l'obiettivo di vecchia data Vincent Laurini a diventare il primo rinforzo per la difesa, mentre Alberto Grassi avrà un'altra occasione di riscatto dopo il grave infortunio che l'ha frenato l'anno scorso: per lui rinnovo del prestito secco del Napoli. È sempre dagli azzurri tornerà Luigi Sepe, lui a titolo definitivo per un esborso totale di 5 milioni. Cinque pedine molto importanti che allargano a alllungano una rosa ancora corta a causa delle tante partenze per fine prestito. Orima del ritiro di sprato allo Stelvio infatti sono attesi almeno altri due rinforzi in attacco e altrettanti in difesa, in particolare sulla corsia di sinistra.