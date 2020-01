© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prende sempre più forza, in casa Parma, l'idea Alessandro Matri per rinforzare l'attacco. Come riporta Sky Sport, il club ducale cerca infatti un centravanti per sostituire l'infortunato Inglese e pensa con insistenza al classe '84, attualmente in prestito al Brescia dal Sassuolo senza essere riuscito - almeno finora - a lasciare il segno.