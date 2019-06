Parma, previsto a breve un incontro per Dezi. L'Empoli in pressing

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

ParmaLive.com fa oggi il punto sull'interesse dell'Empoli per Jacopo Dezi, un profilo che piace a mezza Serie B: il classe '92 di proprietà del Parma è seguito da svariati club di cadetteria, anche se l'Empoli appare ad ora quello più interessato. Ma per l'ex Napoli non vi è stato ancora un incontro chiarificatore tra le varie parti: l'Empoli lo ha messo in cima alla lista dei desideri, ma il tutto è ancora in fase embrionale complice lo "stallo" in casa azzurra dovuto alla scelta del nuovo tecnico. In Toscana, infatti, dovrebbe sbarcare Cristian Bucchi, grandissimo estimatore del centrocampista di Atri.