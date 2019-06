Parma, può restare Sierralta. L'Udinese valuta il prestito per il 3° anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Francisco Sierralta potrebbe essere ancora al Parma. Secondo i colleghi di Tuttoudinese infatti la società friulana, proprietaria del cartellino del difensore, sta valutando l'idea di lasciare ancora una stagione in prestito il giocatore nel club ducale. Il classe '97 è reduce da due stagioni in prestito al Parma, l'ultima in Serie A e quella precedente in Serie B.