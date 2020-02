Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo portiere del Parma, Ionut Radu, è tornato anche sull'addio al Genoa: "A Genova non si è rotto niente, sono scelte tecniche che ho sempre rispettato. La prima volta che ho messo piede in campo in Italia è stato qui a Parma, ero a fare un provino qui a 15 anni poi il destino ha fatto in modo che tornassi qui e sono molto contento”.

