© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le ultime notizie, è atteso per oggi il rinnovo di Bruno Alves con il Parma per un altro anno, fino a giugno 2020 . Il club gialloblù adesso chiede 2 milioni per il difensore portoghese sul quale l'Inter lascia accesi i riflettori in caso di partenza di Miranda. Il capitano crociato ha finora totalizzato 20 presenze e 2 gol con il Parma, alla sua seconda avventura in Italia dopo quella di due stagioni fa con il Cagliari.