Parma salvo, scattano i riscatti di Inglese, Sepe e Grassi: al Napoli più di 30 milioni di euro

Scattano i riscatti obbligatori in casa Parma dopo la matematica salvezza conquistata ieri sera grazie alla vittoria contro il Napoli. La squadra emiliana con la permanenza in Serie A dovrà automaticamente riscattare dal club partenopeo tre giocatori: Roberto Inglese per 20mln di euro (l'anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza), Alberto Grassi per 7mln di euro (l'anno scorso fu pagato 2mln di prestito) e Luigi Sepe per una cifra tra i 4,5mln ed i 5mln