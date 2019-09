© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si rompe l'equilibrio al Tardini dopo i primi 45' del derby emiliano contro il Sassuolo. Zero reti, poche emozioni, un sussulto solo nel finale col VAR ad annullare una rete ai padroni di casa.

CHANCE BOGA Parma senza Grassi e Kucka a centrocampo e con qualche problema in difesa, con D'Aversa che ha poche alternative. De Zerbi mischia le carte a centrocampo, tenendo a riposo Traoré e Duncan e davanti dove Boga ha la meglio di Defrel.

GERVINHO ISPIRATO Gervinho è il giocatore che si mostra maggiormente attivo, sfruttando la sua velocità e tenendo in costante apprensione la difesa ospite. L'ivoriano conclude in porta e prova a suggerire per i compagni di squadra ma davanti Inglese non ha la stessa ispirazione mentre dall'altra parte Consigli si fa trovare sempre pronto. Sassuolo che riesce a uscire dall'angolo dopo 24 minuti e con una ripartenza, senza comunque farsi troppo vedere dalle parti di Sepe.

INTERVIENE IL VAR Il Parma passerebbe in vantaggio con Gervinho al 41'. L'ivoriano riceve in profondità da Kulusevski e una volta in area incrocia col sinistro superando Consigli. Una spinta di Hernani nei confronti di Magnanelli avvenuto all'inizio dell'azione porta all'intervento del VAR e alla decisione dell'arbitro Marinelli di annullare. Ducali meglio ai punti, ma il risultato fin qui non si sblocca.