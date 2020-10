Parma scatenato: in arrivo anche Diallo Traore in prestito dall'Atalanta

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Parma in queste ore è scatenato, e tra i vari colpi in via di definizione ce n'è un altro: quello di Amad Diallo Traore, esterno offensivo ivoriano classe 2002 in forza all'Atalanta, con cui ha collezionato tre apparizioni ed un gol nella passata stagione, che si trasferirebbe in Emilia con la formula del prestito.