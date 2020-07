Parma, si lavora al passaggio ad Hisham Al Mana: closing previsto a fine agosto

La trattativa per il passaggio di mano della maggioranza delle azioni del Parma Calcio 1913 tra Nuovo Inizio, la società che detiene il novantanove per cento delle azioni del club ducale e che riunisce sette noti imprenditori parmigiani, e la famiglia Al Mana, con Hisham Saleh Al Hamad a capo, è davvero vicina alla conclusione, ma per il famoso "closing" si dovrà aspettare almeno un altro mese: lo rivela ParmaLive.com, facendo luce dunque sulle tempistiche di una trattativa particolarmente complessa visti gli interessi in gioco. Le parti stanno lavorando alacremente per accelerare tutte le pratiche burocratiche, visto che l'accordo su valutazione e modalità è già stato trovato e da noi reso noto, ma solo al termine del campionato dovrebbero esserci progressi tangibili. Il business man qatariota sarebbe voluto essere a Parma già in queste battute finali del campionato, per assistere dal vivo alle gare della squadra di D'Aversa dagli spalti del Tardini, ma la diffusione del Coronavirus ha costretto le parti a rimandare il tutto, vista anche la politica sanitaria molto rigida che il Qatar ha instaurato per evitare l'avanzata del virus nel paese. Un piccolo intoppo in una strada che sembra comunque tracciata