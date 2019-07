Parma, si lavora per chiudere gli affari Laurini e Pezzella entro lunedì

© foto di Federico Gaetano

Il ds del Parma Daniele Faggiano lavora per rinforzare la difesa in vista del raduno di lunedì. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo sta cercando di chiudere con Fiorentina e Parma le trattative per Vincent Laurini e Giuseppe Pezzella. Secondo la rosea il primo sarebbe davvero vicinissimo ai crociati.