L'impatto di Bruno Alves con la maglia del Parma è stato di assoluto livello, tanto che il difensore portoghese è stato tra le note più liete dei crociati nel girone d'andata. Ed è' proprio per questo che il giocatore - riporta Sky Sport - potrebbe essere premiato con un rinnovo per un'altra stagione (attualmente è in scadenza a giugno).