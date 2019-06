Parma, triennale per Ciano. Andato a vuoto un inserimento del Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante di Marcianise è pronto a sbarcare alla corte di mister D'Aversa dopo un lungo corteggiamento iniziato mesi e mesi fa: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ViaEmiliaNews.com, in settimana ci sarà la firma sul contratto triennale di Camillo Ciano. Si sta attendendo, infatti, il rientro del calciatore dalle ferie in Grecia. Al Frosinone, oltre ad una parte economica, verrà ceduto anche il cartellino del centrocampista Manuel Scavone, reduce da una stagione in prestito al Lecce in cadetteria. Lecce che, stando al portale emiliano-romanolo, durante il weekend appena trascorso, aveva tentato di inserirsi in extremis per portare in giallorosso proprio Camillo Ciano. L'offerta, però, dello stesso club non ha soddisfatto il Frosinone (sia per quanto riguarda la parte economica che le possibili contropartite tecniche, ndr). La concorrenza è stata sbaragliata, il Parma è pronto ad abbracciare Ciano.