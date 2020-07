Parma, un altro scandinavo? Proposto Bohinen, c'è anche il Celta Vigo

vedi letture

Dopo gli svedesi Gagliolo e Kulusevski e il danese Cornelius, un nuovo scandinavo potrebbe unirsi, nella prossima stagione al Parma di D'Aversa. Secondo quanto raccolto da ParmaLive.com infatti, al club sarebbe stato proposto il giovane centrocampista Emil Bohinen, classe '99 e Under 21 norvegese, attualmente in forza al Club Stabael Football. In grado di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, Bohinen interessa anche ad altri club europei, come il Celta Vigo, che a salvezza matematicamente raggiunta proporrà la prima offerta. Il Parma sta valutando il calciatore e non è escluso che a breve possa contattare la società per iniziare a sondare il terreno.