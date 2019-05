Parma, vicino Dermaku: il difensore è in scadenza con il Cosenza

© foto di Andrea Rosito

Scatto del Parma per Kastriot Dermaku. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club ducale sarebbe molto vicino al difensore in scadenza di contratto con il Cosenza. Il centrale aveva ricevuto offerte anche dalla Turchia ma al momento sembra che la società ducale sia in netto vantaggio e vicina a chiudere la trattativa.