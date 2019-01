Visite mediche in corso per Juraj Kucka. Il centrocampista slovacco, sbarcato a Bologna verso ora di pranzo, è dal primo pomeriggio a Parma per sostenere i test atletici propedeutici alla firma sul contratto che sarà di tre anni e mezzo. L'ufficialità dell'operazione arriverà nelle prossime ore, molto probabilmente nella giornata di domani.