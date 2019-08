Partenza, anzi no. I giorni di Suso, ora più vicino al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mancano ormai meno di 10 giorni all'inizio del campionato - il Milan esordirà il 25 agosto in casa dell'Udinese - e le incertezze relative al mercato rossonero (soprattutto in uscita) continuano a rubare l'attenzione degli addetti ai lavori. In particolare, ci sono alcune situazioni che andrebbero risolte il prima possibile, anche per il valore specifico dei giocatori in questione. Uno di questi, ad esempio, è lo spagnolo Suso-

Resta. Forse rinnova. Anzi, può partire - I rumors in merito al presente (e al futuro) del giocatore classe '93, fino a questo momento, hanno toccato più o meno tutto lo spettro delle possibili opzioni. Di certo, c'è che la situazione resta ancora in evoluzione. Non fosse altro che per le recenti visite (le ennesime, ndr) dell'entourage dell'attaccante (Lucci e Serginho) a Casa Milan. Se fino a qualche settimana fa la partenza di Suso sembrava quantomeno vicina, con l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera la sua situazione si è di fatto raffreddata. Fino ai recenti sviluppi.

Non si svende - L'ex Liverpool, infatti, piace e non poco a diverse squadre in giro per l'Europa. Compresa l'Italia dove Fiorentina e (più timidamente) la Roma hanno mostrato interesse nei confronti di Suso, se pure senza offerte concrete (tanto meno ufficiali). Per il momento, dunque, il Milan resta convinto: il giocatore - valutato 35 milioni di euro - non sarà svenduto. In attesa di una mossa netta da parte di una delle pretendenti. E, soprattutto, in attesa di qualche scenario di mercato in entrata (Correa, ndr) che possa scombinare le carte in tavola.

Summit decisivo Arriviamo così al summit di ieri con Lucci e Serginho. Dove lo scenario sembra profondamente cambiato: adesso Jesus, da quel che è rimbalzato da fonti vicine al club, sembra ritornato centrale. Nelle idee della società, oltre che di Giampaolo. Dalla partenza alla permanenza. Siamo più vicini, ora.