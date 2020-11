Passeggiata giallorossa all'Olimpico: 5-0 al Cluj. Una Roma che sarebbe piaciuta a Proietti

La Roma stende il Cluj: 5-0, gol di Mkhitaryan, Ibanez e Pedro. Doppietta per Mayoral.

Un solo tempo, forse anche meno. Roma-Cluj dura tanto e finisce 5-0. I giallorossi aprono la pratica dopo appena 57: tanto ci mette Mkhitaryan a segnare il gol del vantaggio. Poi gli uomini di Fonseca allargano il risultato e abusano di una squadra, quella romena, in evidenti difficoltò, forse non soltanto per le assenze. È una gloria in cui c’è gloria per tutti: Ibanez, maestoso in difesa, trova la gioia del primo gol in giallorosso, Mayoral addirittura quello della doppietta. Nel finale segna anche Pedro, ma i riflettori sono per chi gli serve l’assist, il giovanissimo Tommaso Milanese, stellina della Primavera lanciata sul palcoscenico europeo dal tecnico portoghese. La cui strategia funziona, perché la Roma è fresca e non ha pietà degli avversari: archiviato il passo falso col CSKA, l’Olimpico, pur vuoto, si gode la Magica. Una Roma così, senza dare troppo peso a una partita che non ha mai avuto una storia, sarebbe piaciuta anche a Gigi Proietti.

LE SCELTE INIZIALI: ROMA IN VERSIONE EUROPEA -

Fonseca predica un ampio turnover e cambia ben sette undicesimi rispetto alla formazione che ha battuto la Fiorentina. Mkhitaryan e Villar dietro Borja Mayoral, in difesa si rivedono Fazio e Kumbulla dal 1’ con Ibanez. Cerniera di centrocampo affidata a Veretout e Cristante, con Peres e Spinazzola sulle fasce.

L’ARMENO VOLA SUBITO, VANTAGGIO IMMEDIATO -

Al primo affondo, i padroni di casa fanno subito male. Spinazzola sfonda a sinistra e mette in mezzo: nessuno marca Mkhitaryan, che salta e colpisce di testa. L’estremo difensore dei romeni non è un fulmine di guerra e la palla gonfia la rete: 1-0 giallorosso dopo appena 59 secondi di gioco. La reazione del Cluj c’è, affidata a Djokovic: l’ex Spezia impegna Pau Lopez, che manda in corner.

LA ROMA USA LA TESTA, IBANEZ RADDOPPIA -

Complice qualche incertezza in fase di disimpegno da parte della Roma, gli ospiti ci sono e si fanno sentire. Al 23’ Rondon impegna Pau Lopez, decisivo nel negare il gol del pareggio. Poi i capitolini pungono ancora sul gioco areo: dopo un’altra sfuriata di Spinazzola, mai fermato sulla corsia di competenza, la Roma guadagna un corner. Lo batte Veretout e in area Ibanez può saltare con troppo spazio: stoccata aerea, nulla da fare per Balgreadan. 2-0 Roma, sempre di testa.

C’È GIOIA ANCHE PER MAYORAL -

Indirizzata la partita senza incontrare troppi ostacoli, la Magica trova anche il tris. Lo segna, dopo una bella incursione di Peres con la partecipazione di Mkhitaryan, Veretout e Villar, Borja Mayoral: rete di rapina, non indimenticabile ma pur sempre la prima dell’attaccante spagnolo. Il primo tempo finisce 3-0 per la Roma: gara senza storia.

CINQUE CAMBI ALL’INTERVALLO -

Una girandola di cambi così, dopo appena 45 minuti, non l’avevamo mai vista. Ben cinque sostituzioni, alla ripresa del gioco in Roma-Cluj: forse considerata archiviata la pratica, a inizio secondo Fonseca toglie Veretout per inserire Pellegrini, Mkhitaryan per buttare dentro Pedro e Spinazzola per schierare Juan Jesus. Sarebbe dovuto entrare Karsdorp, che si è riscaldato per tutto l’intervallo, ma per ora l’olandese è rimasto in panchina. Due cambi anche nel Cluj di Petrescu: dentro Pereira per Deac e Paun per Itu.

MAYORAL S’INCEPPA, PAU LOPEZ FORTUNATO -

Il dominio romanista non accenna a fermarsi, anche con le tante novità. E il risultato potrebbe allargarsi, ma Borja Mayoral spreca due ghiotte occasioni da gol. Poi folata d’orgoglio del Cluj, che chiede un rigore e sfiora il gol della bandiera con Carnat: Kumbulla salva Pau Lopez. Poi ci sarebbe un altro penalty per i romeni, ma la squadra arbitrale non lo vede.

RITMI MINIMI, DOPPIETTA MAYORAL -

Mentre la gara diventa sempre più un allenamento, c’è ulteriore gloria anche per lo spagnolo ex Real Madrid. Traversone di Bruno Peres dalla corsia di destra. Manea prolunga il pallone di testa ma lo consegna a Mayoral: Controllo e tiro, nulla da fare per il portiere avversario. Il poker è servito. Nel finale arriva anche il pokerissimo di Pedro.

Il tabellino -

ROMA-CLUJ 5-0

(1’ Mkhitaryan, 25’ Ibanez, 34’ e 85’ Mayoral, 90’ Pedro)

Ammoniti: nella Roma. 80’ Carnat nel Cluj.

ROMA (3-1-4-2): Pau Lopez; Fazio, Ibanez (61’ Smalling), Kumbulla; Cristante (77’ Milanese); Bruno Peres, Veretout (46’ Pellegrini), Villar, Spinazzola (46’ Juan Jesus); Mkhitaryan (46’ Pedro), Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

CLUJ (4–1–4-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Rondon, Itu (46’ Pereira), Djokovic, Deac (46’ Paun); Debeljuh (67’ Carnat). Allenatore: Dan Petrescu.

Classifica gruppo A prima di Young Boys-CSKA Sofia

Lazio 7 punti

Cluj 4

Young Boys* 1

CSKA Sofia* 1

*=Una gara in meno