Patrick Kluivert, papà dell'attaccante giallorosso Justin, ai microfoni di BBC 5 Live Sport ha rivelato di aver consigliato a suo figlio di non accettare l'offerta della Roma, non per un anno almeno: “Ho parlato con Justin: il mio consiglio era di rimanere all’Ajax per almeno un altro anno. Tuttavia, all’età di diciotto anni mio figlio voleva cambiare club. Non era il mio pensiero, ma dal suo agente (Mino Raiola, ndr.) e sua madre. Alla fine è lui a decidere, non posso farci niente”.