Pavoletti: "Cagliari mia rinascita, volevo dimostrare di non essere brocco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Dopo la parentesi Napoli volevo dimostrare che Pavoletti non era diventato un brocco ma che sapeva ancora giocare a calcio". Parole di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, che al Corriere dello Sport ha commentato la sua esperienza in Sardegna. "Perché ho scelto Cagliari? E' stata una scelta semplice. Sarei potuto restare a Napoli, avevo un ottimo contratto e magari avrei potuto strappare qualche apparizione in Champions. Quando mi hanno proposto la possibilità della Sardegna non ci ho pensato un attimo, ho capito che poteva essere la scelta giusta. Il presidente Giulini ci ha messo poco a convincermi, Cagliari ha segnato la mia rinascita", le parole di Pavoloso.