© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavoletti ribalta tutto alla Sardegna Arena di Cagliari: ora i rossoblù sono in vantaggio, con il Parma colpito dall'ennesimo colpo di testa del centravanti, abilissimo nello stacco in area di rigore e sfruttare un cross coi giri contati di Barella, dalla fascia di sinistra. Imperioso colpo di testa dell'attaccante toscano, che supera Sepe per la seconda volta.