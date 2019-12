Pazzini trascina, super rimonta del Verona : I voti di TMW

Silvestri 5,5 - Sorpreso due volte da Ansaldi, si riscatta parzialmente con un paio di uscite basse.

Rrahmani 5,5 - Non la miglior prestazione per il difensore kosovaro, che sbanda per 70' insieme ai compagni di reparto.

Kumbulla 5 - Al rientro dopo qualche problema fisico, il centrale albanese soffre un po' troppo Zaza nel primo tempo e sbaglia qualche disimpegno di troppo.

Gunter 6 - Di fisico ed esperienza, il difensore ex Genoa regge l'urto e tiene botta contro gli attaccanti del Torino. Il migliore del reparto.

Faraoni 6 - Al di là dell'assist decisivo per Stepinski, soffre parecchio le incursioni di Ansaldi e Berenguer.

Amrabat 6,5 - Il duello con Rincon è esaltante e lo vede spesso uscire vincitore. Prova a trascinare la squadra nei momenti difficili, ormai non è più una sorpresa. (Dal 63' Pazzini 7,5 - Suona la carica, da vero leader. Segna dal dischetto, propizia il gol del 2-3, lotta come un leone).

Veloso 5,5 - Sfiora il gol olimpico a fine primo tempo, soffre molto i due trequartisti granata, che per 70' fanno quello che vogliono.

Lazovic 5,5 - Il suo errore a inizio ripresa poteva costar caro al Verona, che dal possibile pareggio si era ritrovato sotto di tre reti. Poi, per fortuna, è finita diversamente.

Pessina 5,5 - Non si nota molto, nemmeno nell'incredibile finale di partita, che regala un punto insperato all'Hellas.

Zaccagni 5,5 - Si muove sulla trequarti e cerca di aiutare la squadra nelle rare occasioni in cui si affaccia nella trequarti avversaria. Non incide più di tanto. (Dal 46' Verre 7 - Con la sua vivacità mette in crisi la difesa ospite. Segna il gol del 2-3, sfruttando la ribattuta dal palo dopo la conclusione di Pazzini).

Di Carmine 5,5 - Soffre contro la difesa ospite, prova a pulire qualche pallone ma non ha molte occasioni. (Dal 46' Stepinski 7,5 - Finalmente protagonista: il suo ingresso cambia la partita: manda in crisi Nkoulou, si procura il rigore trasformato da Pazzini e segna il gol del 3-3 definitivo).