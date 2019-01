Peccenini: "Roma, giusto pensare a Tonali. Ora serve un difensore"

La Roma guarda al futuro e se possibile al presente. Il presidente del Brescia Cellino nelle ultime ore non ha fatto mistero che i giallorossi abbiano chiesto Tonali, giovane centrocampista che pare destinato a spiccare il volo. "Rientra nella filosofia della Roma: puntare su ragazzi di qualità come è accaduto in questi anni. Tonali è sicuramente uno dei migliori prodotti giovani in Italia e i giallorossi fanno bene a pensarci. Certo, poi i ragazzi vanno messi in un contesto d'esperienza e sollevati da grandi responsabilità", dice in un'intervista al sito TimGate.

Dal mercato di gennaio cosa si aspetta dalla Roma?

"Spero che possa essere trovata qualche soluzione in difesa: un buon difensore può servire così come in mezzo al campo ci sarebbe bisogno di un centrocampista di fatica che possa sostituire Nzonzi o De Rossi".

Adesso che vari giocatori giallorossi sono stati recuperati è un'altra Roma...

"Sì, anche perché i giovani stanno facendo vedere che la loro maturazione è progredita. Smaltite le difficoltà iniziali stanno facendo vedere le loro qualità"

E Zaniolo?

"E' la più bella sorpresa, ora va lasciato crescere serenamente. Può dare grandi soddisfazioni al popolo giallorosso"