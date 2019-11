Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha affrontato anche alcuni temi legati al calcio italiano, come quello del razzismo negli stadi: "Non lo capisco davvero - dichiara O Rei - Siamo tutti esseri umani. E' un problema di invidia, di disuguaglianza. Però non credo che si possa punire un club per quello che fanno i tifosi. E' come quando hai dei figli: se uno combina un guaio, non puoi rimproverare anche i fratelli. Giusto?". Poi a proposito del VAR nel calcio ha aggiunto: "E' un po' confuso. L'intenzione è positiva ma l'applicazione mi lascia perplesso". Infine su Gabigol, giocatore di proprietà dell'Inter ma in prestito al Flamengo, ha dichiarato: "E' un buon giocatore, spero che abbia fortuna. Ma non si può garantire che sfonderà in Europa".