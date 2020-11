Perché Ronaldo è rimasto a Torino? Pirlo: "Ha avuto un problemino e ha giocato in Champions"

Perché Cristiano Ronaldo non ha potuto dare il suo apporto in una partita che s'è rivelata ostica come quella contro il Benevento? E' la domanda che in tanti si sono fatti e che è stata posta anche ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intervenuto nel post-partita a Sky Sport: "Ha avuto un problemino e mercoledì in Champions ha voluto giocare ugualmente. Aveva giocato tante partite con la nazionale, è normale che si affatichi e riposi. Stavolta è toccato a Ronaldo, ma è toccato anche ad altri. E' un peccato, sicuramente Ronaldo è un valore aggiunto e l'ha dimostrato in ogni partita. Anche quando non c'è, però, bisogna fare la nostra partita. Era stanco, aveva bisogno di riposare, così come capita ad altri. Capita quando giochi tante partite ravvicinate, è normale per tutti".

