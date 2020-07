Perché vieni criticato? Sarri: "Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno. Ma io ne so di più"

"Perché dopo un anno in cui provi a plasmare la tua Juventus e sei vicino allo Scudetto vieni ancora criticato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha risposto così alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, ma mi interessa relativamente - ha detto -. Quelle dei giornalisti sono opinioni e mi interessano relativamente le opinioni di altre persone su una materia in cui penso di saperne di più. So benissimo tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente, quindi penso di avere anche tutti i dati a disposizione per saperne di più di chi esprime un'opinione. Che ritengo legittima, ma che mi interessa fino a un certo punto".

