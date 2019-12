© foto di www.imagephotoagency.it

Su un filtrante di Under, Gunter affossa Dzeko in area, allacciandosi forse appena fuori ma concretizzando il fallo dentro. Sul dischetto va Diego Perotti che, dopo avere sostituito Kluivert, spiazza Silvestri dagli undici metri per il 2-1 Roma contro l'Hellas Verona.