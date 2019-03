“Personalità e autostima senza frenesia”: Samp verso il ciclo di ferro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria netta, senza quasi aver sofferto. La Sampdoria arriva alla pausa per le Nazionali con un 5-3 sul campo del Sassuolo che ha portato nuove speranze per il finale di campionato. A riaccendere la speranza i risultati che sono arrivati nel weekend calcistico dai campi delle rivali, la Fiorentina battuta a Cagliari nell’anticipo del venerdì, il Torino sconfitto in casa dal Bologna e l’Atalanta frenata in casa dal Chievo, hanno portato la classifica a sorridere nuovamente dopo la battuta d’arresto di due domeniche fa a Marassi contro i nerazzurri di Gasperini. Ora il settimo posto, occupato proprio dagli orobici, distanza solo tre punti e la lotta si annuncia più serrata che mai.

CICLO DI FERRO DOPO LA SOSTA - La sosta di una settimana capita al momento giusto con il tecnico Marco Giampaolo che potrà rodare chi non partirà con le rispettive rappresentative in vista della ripresa del campionato. Il calendario infatti sarà molto impegnativo. Quattro partite con un alto coefficiente di difficoltà in due settimane per i blucerchiati che sabato 30 saranno impegnati al “Ferraris” contro il Milan. Il turno infrasettimanale vedrà lo scontro diretto contro il Torino in terra piemontese mentre il sabato successivo arriverà a Marassi la Roma prima del derby della Lanterna.

MARASSI PUNTO DI FORZA, SENZA FRENESIA - Sfide affascinanti ma allo stesso difficili quelle che aspettano Quagliarella e compagni che però avranno dalla loro il pubblico del “Ferraris”. Tre gare su quattro infatti si giocheranno fra le mura amiche con i tifosi che, ancora una volta, dovranno essere il dodicesimo uomo in campo trasformando l’impianto genovese nel solito fortino. Energia positiva da trasmettere alla squadra che ha nelle mani un’occasione importante. “Alla squadra ho chiesto di giocare con personalità e autostima - ha detto Giampaolo dopo la vittoria di Reggio Emilia -. Quelli sono gli aspetti che ti portano a vincere le partite. Senza frenesie, senza nervosismi, con sicurezza. Il passo che bisogna fare è quello”. Le speranza europee, seppur ancora flebili, sono state riaccese. Spetta alla Samp non spegnerle.