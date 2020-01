© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL in vantaggio nel derby contro il Bologna al minuto 23 grazie al rigore trasformato da Andrea Petagna. Il penalty viene concesso per una trattenuta a palla lontana di Paz su Di Francesco, bravo a prendere la posizione sull'argentino in attesa del cross di Reca dalla sinistra. Dopo on field review l'arbitro Fabbri indica il dischetto e come detto Petagna trasforma portando il risultato sull'1-0.