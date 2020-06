Petrachi: "Pellegrini ha una clausola rescissoria, ma lui non vuole lasciare la Roma"

vedi letture

Intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' da Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma, nel corso del botta e risposta, ha parlato del futuro di Lorenzo Pellegrini: "Ha una clausola rescissoria, ma è molto legato alla Roma e se il giocatore decide di non andare è libero di non andare. Ho pochi dubbi, secondo me non lascerà la Roma, soprattutto in questo momento".

La clausola di Pellegrini, dal valore di 30 milioni di euro, sarà eventualmente attivabile nel mese di luglio.