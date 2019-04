© foto di Federico Gaetano

Al termine della sconfitta contro il Frosinone il capitano della Fiorentina German Pezzella ci ha messo la faccia. E si è presentato davanti ai microfoni per spiegare ragioni e fatti dietro l'inatteso ko casalingo. Fra le motivazioni non passa inosservata quella legata allo scontro a distanza fra il tecnico Pioli e la dirigenza, una batti e ribatti che oramai va avanti da diverse settimane. "Lo scambio tra il mister e la società non ha fatto bene allo spogliatoio", la candida ammissione dell'argentino ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. E in campo, questo 'fastidio' arrecato alla squadra, lo si è visto in maniera fin troppo evidente. Non che la squadra non segua il tecnico, anzi. Ma le motivazioni, anche non volendo, rischiano di venire meno quando la posizione di un tecnico ancora in carica viene messa in discussione. E così è stato, con la Fiorentina che nelle 12 gare del girone di ritorno ha portato a casa solo 2 vittorie. Decisamente troppo poche per una squadra che ai blocchi di partenza doveva competere per la qualificazione all'Europa League.