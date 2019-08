© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'accordo tra Parma e Udinese per Giuseppe Pezzella ai ducali è totale e sarà fatta la prossima settimana. Nel week-end, però, il terzino sinistro sarà in campo contro il Milan. Intanto, spiega Sky, nonostante l'arrivo di Ken Sema alla corte di Igor Tudor, potrebbe comunque far ritorno alla base Marvin Zeegelaar dal Watford.