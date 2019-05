Pezzi pregiati in vetrina: Allan e Lazzari, investimenti con rendita sicura

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Mi incatenerei per lui, mi incatenerei per tutti questi ragazzi. È un giocatore straordinario, ha fatto un'ottima stagione ed è arrivato persino in Nazionale. Oggi è stato impiegato in una posizione un po' inedita e ha fatto molto bene anche lì, siamo contenti". Insostituibile come pochi nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti, indispensabile per gli equilibri tattici della squadra campana. Parliamo di Allan, la cui importanza è stata ribadita nel post-partita da Davide, figlio del tecnico tre volte campione d'Europa. Un giocatore che, forse infastidito dalle voci di mercato che lo hanno riguardato per tanti mesi, non ha reso come nelle ultime stagioni e che è mancato al Napoli in alcuni momenti cruciali, ma su cui il club di De Laurentiis vuole costruire le basi per il futuro, magari con un contratto che lo blindi in modo quasi definitivo.

Rinunce e obiettivi - La pressione del Paris Saint-Germain è ancora fortissima e di sicuro i transalpini torneranno all'assalto nella prossima finestra di mercato. Del resto, Allan è proprio l'elemento che manca ai parigini, un giocatore di sostanza e allo stesso tempo di qualità in mezzo al campo, dove la coperta è corta. Un'offerta faraonica potrebbe far vacillare il ragazzo e i partenopei, che comunque hanno intenzione di rinforzare la rosa e di mettere a disposizione di Ancelotti elementi di assoluto valore. Come Manuel Lazzari, osservato speciale nella sfida del Mazza: ancora una volta, l'esterno della SPAL ha superato l'esame a pieni voti: per i ferraresi sarà difficile riuscire a trattenerlo per un altro campionato.