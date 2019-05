Le pagelle del Napoli - Mario Rui e Meret decisivi. Fabian in affanno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Meret 7 - Rimedia all'unico errore commesso con una parata su Petagna. Per poco non riesce a respingere il rigore dell'attaccante avversario, poi si supera nel finale, regalando i tre punti al Napoli.

Malcuit 6 - Nel primo tempo non affonda praticamente mai. Si sveglia nella ripresa, quando è più propositivo e aiuta il Napoli a conquistare i tre punti.

Luperto 6 - Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Floccari, si riscatta con un salvataggio incredibile sullo stesso attaccante avversario.

Koulibaly 6 - Giganteggia in difesa, come sempre. Nel finale, con la SPAL protesa in avanti, va un po' in difficoltà come tutta la squadra.

Mario Rui 6,5 - Gol decisivo a parte, buona prova del terzino portoghese, sempre nel vivo della partita e concentrato sullo spauracchio Lazzari.

Callejon 6 - Cerca la rete, ma la mira non è delle migliori. Nella ripresa ha più libertà di svariare e serve l'assist vincente a Mario Rui. (Dal 91' Gaetano s.v.).

Allan 7 - Il momento di appannamento è ormai alle spalle, il brasiliano è tornato a dominare nel centrocampo del Napoli. E trova anche il suo primo gol stagionale, molto bello tra l'altro.

Fabian Ruiz 5,5 - Match complicatp per lo spagnolo, mai in partita e in difficoltà quando la SPAL aumenta la pressione.

Younes 6 - A tratti è immarcabile, palla sempre incollata ai piedi. I difensori avversari vengono ubriacati dai suoi dribbling, gli mancano solo un po' di precisione e di costanza. (Dal 65' Verdi 6 - Entra per provare a incidere con la sua tecnica nel finale complicato. Non sfigura).

Zielinski 6 - Ancelotti lo schiera in una posizione insolita e il polacco gioca un match di sacrificio e applicazione, facendo tanto movimento. (Dall'85' Ghoulam s.v.).

Milik 5,5 - Ha un paio di occasioni per colpire, ma Viviano e il palo gli negano la gioia del gol. Nella ripresa non si vede mai.