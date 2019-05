Mario Rui e Meret decisivi, il Napoli passa al Mazza: 2-1 alla SPAL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due squadre senza più obiettivi danno vita a una partita decisamente piacevole al Mazza. A spuntarla è il Napoli, grazie a un finale davvero entusiasmante: in vantaggio con Allan a inizio ripresa, gli azzurri vengono ripresi da un rigore di Petagna nel finale, ma riescono a passare grazie a Mario Rui e Meret, la cui parata su Jankovic nel recupero è decisiva.

Esperimenti - Ancelotti deve rinunciare a Insigne e Mertens e cambia qualcosa nello schieramento tattico del Napoli, che si sistema in campo con una sorta di 4-2-3-1, con Zielinski sulla linea dei trequartisti alle spalle di Milik. In difesa c'è Luperto in coppia con Koulibaly. La SPAL risponde col classico 3-5-2, anche se Fares gioca un po' più basso per contrastare meglio gli inserimenti di Callejon.

Palo numero 26 - Gli ospiti hanno un conto aperto con la sfortuna, un conto che continua a crescere al sesto minuto, quando Milik colpisce il palo numero ventisei della stagione. Il polacco è tra i più attivi nelle fasi iniziali del match, ben supportato dal connazionale Zielinski e da Younes, che prova a far valere tecnica e velocità. L'esterno tedesco è a tratti imprendibile e semina il panico all'interno dell'area avversaria: il suo slalom alla mezzora meriterebbe un epilogo migliore della conclusione a lato. Il Napoli spinge fino al 45', creando altri pericoli con Callejon e Milik, ma all'intervallo il risultato non si sblocca.

Allan non perdona - Ci pensa allora il brasiliano a rompere l'equilibrio, dopo quattro minuti della ripresa: assist di Younes, gran destro a giro che si insacca sotto l'incrocio alla sinista di un immobile Viviano. Prima rete in campionato per l'oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain.

Reazione e pareggio meritato - Il gol subito sveglia la SPAL, anche se la squadra di Semplici non crea grossi grattacapi all'ex Meret. Semplici si gioca la carta Antenucci nel tentativo di dare più brio alla fase offensiva. Una mossa azzeccata, perché i ferraresi prendono d'assalto l'area del Napoli e costringono Meret agli straordinari. Il numero uno azzurro prima rimedia a un suo errore salvando su Petagna, poi è reattivo sull'incornata di Floccari. In mezzo c'è un gol annullato allo stesso numero 10 di casa per un fuorigioco di Antenucci in partenza. Il pari è nell'aria e arriva all'84', grazie al rigore trasformato dallo specialista Petagna e concesso per un fallo ingenuo di Luperto su Floccari.

Sassata di Mario Rui, Meret e Luperto blindano i tre punti - Il Napoli non ci sta e quattro minuti più tardi ritorna in vantaggio: azione insistita dei partenopei, Mario Rui entra in area e in precario equilibrio fulmina Viviano con un gran sinistro. Il finale è entusiasmante, con la SPAL tutta protesa in avanti alla ricerca del nuovo pareggio. Meret nega la gioia del gol al giovane Jankovic, Luperto è miracoloso su Floccari. Due giocate decisive, che permettono al Napoli di conquistare l'intera posta in palio.