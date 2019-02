Piatek regala al Milan lo scontro diretto: Atalanta battuta 3-1 in casa

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la sfida fra Atalanta e Milan. Grande vittoria del Milan che si impone grazie alla doppietta di Piatek ed al gol di Çalhanoğlu dopo il momentaneo vantaggio di Freuler.

PIATEK RISPONDE A FREULER - Il primo tempo è ricco di emozioni. L'Atalanta parte forte e schiaccia inizialmente il Milan nella sua metà campo, ma sono i rossoneri ad avere le maggiori occasioni, ma Kessiè per due volte non riesce a trovare lo specchio della porta. Poco dopo la mezz'ora l'Atalanta sblocca la gara: Ilicic stellare, entra in area, mette a sedere Rodriguez con una finta e serve in maniera perfetta l'accorrente Freuler. Lo svizzero calcia di prima intenzione e Donnarumma riesce solo a toccare: non basta, il pallone carambola sul palo e finisce in rete. A pochi secondi dalla fine del primo tempo arriva il pareggio del Milan, a segno, tanto per cambiare, il solito Piatek. Cross innocuo di Rodriguez dalla trequarti, il pistolero anticipa Djimsiti con una girata di sinistro al volo e batte Berisha.

RIPRESA ROSSONERA - Se nel primo tempo era stata l'Atalanta a fare la partita, nella ripresa la musica cambia completamente. In una manciata di minuti il Milan trova due gol e ribalta la partita. Il vantaggio porta la firma di Çalhanoğlu, che trova il primo gol in campionato rompendo così un lunghissimo digiuno. Una gran botta dal limite che non lascia scampo a Berisha. Il terzo gol rossonero è ancora del pistolero Piatek, questa volta di testa: inserimento bellissimo del polacco che prende il tempo a tutta la difesa della Dea.

IL MILAN CONTROLLA NEL FINALE - Il terzo gol dei rossoneri è come un diretto capace di mandare al tappeto il più forte dei pugili. L'Atalanta accusa il colpo, il Milan si limita a controllare senza rischiare nulla. Il Milan si aggiudica lo scontro diretto per la Champions e si porta +4 sui nerazzurri e momentaneamente ad una lunghezza dal terzo posto occupato dall'Inter.