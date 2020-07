Pinamonti e il tap-in del 2-2 dopo aver sbagliato il rigore: "Ho rischiato di mandarla in curva"

Andrea Pinamonti, eroe rossoblù nel pareggio di Udine, ha commentato così l'errore dal dischetto e il successivo gol del 2-2 sulla ribattuta di Musso: "Ho rischiato di mandarla in curva la ribattuta del portiere, diciamo che è andata bene. È stata dura recuperare il doppio svantaggio, però ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Abbiamo dato fondo al nostro carattere, contro un’avversaria in lotta come noi per allontanarsi dalla zona calda. Siamo un gruppo unito e lo abbiamo dimostrato. Il gol? Lo dedico alla mia fidanzata, ogni promessa è debita. Sono felice per me e i compagni”. Lo riporta il sito ufficiale del Genoa.