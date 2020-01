Pinamonti per il Napoli che verrà. Ci spera anche il Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Napoli non è finito. E' la società che ha speso di più in questo mese di gennaio, ma De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi. Non lo fa perché il futuro lo si crea adesso, perché in casa Napoli c'è aria di rivoluzione e questa volta funziona alla rovescia. Prima gli acquisti, poi le cessioni. Da definire con calma a fine stagione quando ci si potrà buttare alle spalle questo sciagurato campionato (dopo 21 giornate, 21 punti in meno rispetto alla passata stagione) e ripartire con calma. Ripartire da chi è arrivato da poco, ripartire da chi è stato già preso.

Rrahmani per la difesa, Demme e Lobotka in cabina di regia. Politano al posto di Callejon. E poi l'attaccante, da prendere adesso per liberare Fernando Llorente. Il Napoli lo vuole giovane, vuole un 9 da far crescere alle spalle di Milik che è considerato centrale anche nel Napoli che verrà. E a cui presto verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2021.

Tanti i nomi sondati negli ultimi giorni, Andrea Petagna della SPAL la prima scelta. Ma in questo momento il club di Ferrara, ultimo in classifica, vorrebbe chiudere l'operazione a condizioni economicamente vantaggiose (25 milioni di euro) e solo per giugno. E lo stesso giocatore, non pare troppo convinto di muoversi adesso. Affare non semplice ed ecco perché, nella giornata di ieri, il Napoli s'è mosso anche per Andrea Pinamonti, classe '99 di proprietà del Genoa. Sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo: cifre importanti e una trattativa semplice perché c'è già il prezzo del cartellino e la completa disponibilità del Genoa, che in tutti i modi ha provato a cederlo a gennaio. Senza (per il momento) riuscirci.

Diciotto milioni di euro. E' la cifra che dovrebbe sborsare il Napoli per acquistare dal Genoa un giocare pagato in estate esattamente la stessa cifra. Un investimento importante per un club come quello di Preziosi, che però sul classe '99 non ci ha mai puntato fino in fondo. Con l'arrivo di Nicola, Pinamonti è addirittura diventato la terza scelta alle spalle di Sanabria e Favilli. E allora a queste condizioni meglio andar via, magari al Napoli. Nel nuovo Napoli che sta costruendo adesso il suo futuro.