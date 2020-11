Pioli aspetta Rebic: "Non è ancora pronto per giocare dal 1', spero di averlo al top dopo la sosta"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga col Verona, mister Stefano Pioli ha parlato anche del rientro progressivo in gruppo di Ante Rebic dopo l'infortunio al gomito: "Non credo sia pronto per giocare dall'inizio, non è al 100% e mi auguro di averlo al meglio dopo la sosta. Ha avuto un problema fastidioso e sta recuperando", le parole dell'allenatore del Milan.