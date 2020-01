Pioli: "Chi resterà al Milan dovrà sentirsi parte del progetto"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il successo in Coppa Italia contro il Torino: Oggi i complimenti vanno ai ragazzi che hanno fatto una grande partita fatta di qualità, intensità e sacrificio.

I cambi hanno portato la vittoria?

E' la fortuna di avere tanti giocatori a disposizione. Abbiamo cominciato bene nel primo tempo mentre abbiamo un po' sofferto nel secondo ma avere così tanti giocatori in panchina è stata un'arma a disposizione importante. Anche chi resta fuori deve affrontare l'esclusione in maniera positiva perchè non è importante giocare 90 minuti ma dare l'apporto alla squadra.

Che impatto ha avuto Kjaer sulla squadra?

Prendere giocatori che già conoscono il campionato e la lingua in questo senso aiuta. Queste sono caratteristiche che Simon ha e in questo senso non sono sorpreso delle sue prestazioni. E' un giocatore affidabile, è il capitano della nazionale danese e di grande esperienza e che si è integrato veramente bene. Sta giocando tanto, ora deve recuperare un po' di energie.

Tante rimonte nel secondo tempo?

E' così, abbiamo la mentalità giusta di chi sta in partita con concentrazione e equilibrio. Questa è stata una delle prestazioni migliori delle ultime vittorie anche se abbiamo subito due gol. Dobbiamo continuare su questa strada anche perché abbiamo sofferto per arrivare fino a qui. C'è ancora tanto da fare e la Coppa Italia è importante solo se arrivi in fondo. Ora c'è da pensare alla Juventus e non dobbiamo cambiare approccio.

Il mercato?

Tutti quelli che vorranno esserci dentro dovranno fare parte del gruppo, chi non ci riuscirà invece no. Mi auguro che non sia così chiaramente. Non ho mai nominato la parola mercato in questi giorni, ora dobbiamo reggere fino a sabato e vedere con chi arriveremo alla fine del mercato.