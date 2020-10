Pioli: "Giornata preoccupante, ma siamo controllati. Importante continuare a giocare"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida contro la Roma. "Ci ha lasciato la preoccupazione che vive tutta la società in questo momento. Noi siamo controllati quasi tutti i giorni, ma non siamo esenti nemmeno noi da questa situazione. Stiamo facendo il massimo, con il protocollo che seguiamo, siamo molto ligi alle regole, alle mascherine, alle distanze. In questo momento così difficile per tutti è importante continuare a giocare. Speriamo di dare svago ai tifosi e agli sportivi, per un paio di ore possano gioire per risultati, prestazioni tecniche ed evitare le cose difficili che la vita ci mette di fronte. Mille tifosi sono pochi ma si è sentita la differenza. Giocare così, sentendo solo la mia voce o quella dei giocatori non è facile".