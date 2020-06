Pippo Inzaghi: "Felicissimo per Gattuso, mio fratello Simone tecnico di livello internazionale"

Nel corso dell’intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato del successo in Coppa Italia di Rino Gattuso e del cammino in campionato del fratello Simone: "Sono contentissimo per Rino per il suo primo trofeo in una piazza così importante e poi perché per lui è un momento particolare. La Juve è una squadra forte e il Napoli è venuto fuori e ha meritato la vittoria anche se ai rigori è sempre una lotteria. Io in A e Simone campione d’Italia? Sarebbe davvero una gioia pazzesca. Un riconoscimento all’amore e alla passione che abbiamo sempre messo in quello che facciamo. Scherzando ogni tanto sommavamo le gare senza sconfitte di Benevento e Lazio, in tutto 40. Simone si è consacrato come un tecnico di livello internazionale al di là dell’esito di questa stagione".