Pippo Inzaghi sulla Lazio: "Il lockdown ha tolto l'unico vantaggio, giocare una volta a settimana"

Intervistato da Rai Sport, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi, parla così della Lazio, allenata da suo fratello Simone:

"Il lockdown gli ha tolto il vantaggio di giocare una partita a settimana, quello era l'unico vantaggio che potesse mantenere in vita la Lazio. Non ha l'organico della Juventus. Simone andrà in Champions, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tenuto in vita il campionato fino a quando ha potuto".