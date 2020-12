Pirlo, 100 giorni da allenatore della Juventus. E ieri per la prima volta ha risposto alle critiche

vedi letture

Cento giorni da allenatore della Juventus. Tanto è trascorso in casa bianconera dal primo allenamento con Andrea Pirlo come allenatore: un'avventura fin qui con più bassi che acuti, in cui sembra essere aumentata la Ronaldo-dipendenza e, soprattutto, sono peggiorati i risultati.

Non però in Champions, dove la Juventus nonostante la sconfitta interna col Barcellona ha già staccato il passo per gli ottavi di finale.

Nonostante ciò stasera Pirlo vuole vincere, vuole battere la Dinamo Kiev anche per scacciare le critiche eccessive emerse dopo il pareggio contro il Benevento. Critiche a cui Pirlo ha risposto, critiche che per la prima volta non sono state schivate: "Siamo abituati alle critiche e fanno piacere, perché vuol dire che a qualcuno do fastidio".