Pirlo fa la conta in difesa per il Barcellona. Da De Ligt e Chiellini fino a Bonucci: la situazione in casa Juve

Vigilia di Champions League intensa in casa Juventus dove tocca riflettere sulle scelte da fare in vista della sfida in programma domani sera alle 21 all’Allianz Stadium contro il Barcellona nella seconda giornata del gruppo G. Difficoltà nella decisione degli uomini da schierare in difesa per entrambi i club alle prese con parecchie defezioni: Pirlo dovrà fare a meno di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro con Bonucci in dubbio; Koeman invece avrà a disposizione i soli Lenglet e il giovane Araujo.

BONUCCI CI PROVA - Domenica sera la paura, nella giornata di ieri un sospiro di sollievo che tiene però ancora lo staff bianconero in apprensione. A un quarto d’ora dal termine dell’incontro con l’Hellas Verona, Bonucci alza la mano e chiede il cambio per un problema al flessore della coscia destra. Timore di uno stop piuttosto serio ed esami strumentali al J|Medical immediatamente programmati. Responso che per fortuna della Juventus e del numero 19 non ha evidenziato lesioni muscolari con condizioni da monitorare quotidianamente. E le prossime ore, mai come in questa situazione, saranno decisive per verificare la disponibilità del centrale: a fare la differenza saranno le sensazioni di Bonucci con il passare delle ore e i confronti continui con lo staff medico. L'impressione è che si forzerà la mano considerate le circostanze difficoltose: out Alex Sandro, atteso dopo la prossima soste per gli impegni delle nazionali, out Chiellini, potrebbe tornare disponibile domenica contro lo Spezia e out De Ligt, ormai prossimo al rientro che potrebbe anticipare rientrando nella lista dei convocati già questa domenica o, al massimo, mercoledì prossimo nella trasferta ungherese contro il Ferencvaros. Senza Bonucci a Pirlo toccherebbe inventare uno fra Bentancur e McKennie nel terzetto di difesa, più distante l’opzione di linea a quattro anche in fase di possesso con Frabotta a sinistra, Cuadrado a destra e la coppia Demiral-Danilo in mezzo.

LA VIGILIA DI JUVE E BARÇA - Come detto parte del processo di recupero di Bonucci passerà anche dall’allenamento di rifinitura in programma domattina alle 11:15 al Training Center della Continassa. Dopo la seduta, alle 14, Andrea Pirlo e un calciatore presenteranno la sfida di mercoledì contro il Barcellona in conferenza stampa nella pancia dell’Allianz Stadium. Nel pomeriggio l’arrivo a Torino dei catalani con partenza dall’aeroporto spagnolo alle 16, primi passi sul terreno di gioco dello Stadium con il consueto walkaround alle 18:15 e alle 18:30 la conferenza stampa di Ronald Koeman e di un giocatore. Si scaldano i motori, Juventus-Barcellona comincia a prendere vita.