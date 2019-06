© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Pisacane parla da Capri. Il difensore del Cagliari, di origini napoletane, ha così dichiarato a Il Mattino: "Rimpianti per non avere indossato la maglia del Napoli? Sono orgoglioso della carriera che ho fatto, della fiducia che mi ha dato il Cagliari, consentendomi di arrivare in Serie A. Inutile nascondere che vi erano altri club interessati a me nello scorso gennaio, però la riconoscenza ha un livello molto elevato nella mia scala dei valori e io sono grato alla dirigenza del Cagliari. Ho trovato un ambiente straordinario, con un ottimo presidente come Giulini. Due giorni fa ho rinnovato il contratto fino al 2021".